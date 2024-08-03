Lapseki Belediyesi, arıtma çeşmelerindeki bozuk para otomatlarının sıkça arızalanması nedeniyle kağıt para otomatlarına geçiş yaptığını duyurdu.

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Bozuk para otomatlarındaki arızalar

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bozuk para otomatlarındaki arızaların nedeninin, çeşitli yabancı cisimlerin (dondurma çubuğu, gazoz kapağı, tornavida, bıçak) otomatlara sokulması olduğu belirtildi. Bu arızalar, otomatların işleyişini olumsuz etkiledi ve sık sık arıza meydana gelmesine yol açtı.

Lapseki Belediyesi'nden Kağıt Para Otomatlarına Geçiş

Bu nedenle, arıtma çeşmelerinde mevcut bozuk para otomatlarının kağıt para otomatlarıyla değiştirildiği açıklandı. Vatandaşlardan, demir para kullanmamaları ve sadece kağıt paraları kullanmaları istendi. 

Kaynak: HABER MERKEZİ