Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen 29. "Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası" renkli mücadelelere sahne oldu. Kadın ve erkek takımlarının kıyasıya yarıştığı turnuvada, ödüller sahiplerini buldu.

Kadın ve erkek takımları ödüllerini aldı

Lapseki Dalyan Mahallesi halk plajında gerçekleştirilen turnuvada, 17 kadın ve 20 erkek takımından oluşan 74 sporcu kıyasıya mücadele etti. Kadınlar kategorisinde Medine Korkmaz ve Kübra Tanrıkulu birinci olurken, Neslihan Amuca ve Gizem Çağlayan ikinci, Ayşe Duran ve Duygu Üçdağ ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Ali Ghorbanpasandi ve Armin Kamil birinciliği elde etti. Burak Balıbey ve Batuhan Cengiz Atalay ikinci, Mehmet Erdoğan ve Sargun Aykaç üçüncü sırayı aldı.

Dereceye giren takımlara ödüller, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk ve eşi Neşe Öztürk tarafından takdim edildi. Birincilere 20 bin, ikincilere 15 bin ve üçüncülere 10 bin lira ödül verildi. Törene İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Ümit Uzun ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Abdullah Dindar da katıldı.