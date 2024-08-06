Lapseki sahillerinde gerçekleşen ve üç gün süren Plaj Voleybolu Turnuvası, heyecan dolu anlara sahne oldu. Turnuvanın kadınlar finalinde Medine-Kübra ikilisi üstün performanslarıyla birinciliği elde etti. Kadınlar kategorisinde gösterdikleri başarı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Armin-Ali çifti şampiyonluğu kaptı

Erkekler finali de nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Armin-Ali çifti, rakiplerini yenerek turnuvanın galibi oldu. Erkekler kategorisinde şampiyonluklarını ilan eden ikili, ödüllerini alarak büyük bir gurur yaşadı.

Lapseki Plaj Voleybolu Turnuvası, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü. Turnuva boyunca sporcular ve izleyiciler, Lapseki'nin eşsiz sahil atmosferinin tadını çıkardı. Etkinlik, hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar sundu.