Çanakkale'nin Lapseki ilçesi, coğrafi tescilli şeftalisiyle hem iç pazarda hem de yurt dışında büyük bir ilgi görüyor. Toprak yapısı ve iklim koşulları sayesinde daha lezzetli ve aromatik olan bu şeftali, iç piyasada kilosu 35 liradan satılırken, Rusya'da da oldukça rağbet görüyor. Geçen yıl yaklaşık 90 bin ton şeftali ihracatı gerçekleştiren Lapseki, bu yıl bu rakamın 100 bin ton civarında olması bekleniyor.

Lapseki'nin şeftali üretiminde yükselen rekolte

Lapseki ilçesinde şeftali hasadı başlamış durumda. Yörede 40 bin dekar alanda yapılan üretimde bu yıl 150 ton civarında bir üretim öngörülüyor. Şeftali ve nektarinlerin hasadı yaklaşık bir buçuk aydır devam etmekte ve çeşitler devreye girdiğinde üretim pik seviyeye ulaşacak. İlçede, toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha kaliteli ve lezzetli şeftaliler yetişiyor.

İhracat ve pazar talepleri

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, “Şeftali ve nektarin hasadımız devam ediyor. Yıllardır Rusya ve dış pazarlara ürün sunuyoruz. İstanbul ve İzmir piyasaları da ürünlerimizi tercih ediyor. Coğrafi işaretimizle ürünümüzün farklılığını ortaya koyduk” dedi. Kaçan, üreticilerin ürünlerinin kalitesini zamanında takip ettiklerini ve sağlıklı bir üretim sağladıklarını belirtti. Şeftalilerin fiyatlarının 30 ile 35 lira arasında değiştiğini ve bu fiyatların üreticileri memnun ettiğini sözlerine ekledi.

Üreticilerin görüşleri

Umurbey'de şeftali üretimi yapan Hikmet Şahin, “Fiyat durumları şu anda iyi. 30 ile 35 lira arasında değişiyor. Kaliteli ürün, kaliteli fiyatla karşılanıyor” diye konuştu. Lapseki'nin şeftali üretimindeki başarısı ve farklılığı, coğrafi işaretle taçlandırılmış durumda ve bu durum, hem iç pazarda hem de yurt dışında ürünün değerini artırıyor.