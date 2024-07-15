Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, belediye personeli ve ilçe halkı, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir Lapseki için kolları sıvadı. Etkinlikte sokaklardaki katı atıklar toplandı ve çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturuldu.

Başkan Öztürk ve halk el ele

Lapseki'de düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, Belediye Başkanı Atilla Öztürk liderliğinde belediye personeli ve ilçe sakinleri, sokak sokak dolaşarak katı atıkları topladı. Başkan Öztürk, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bugünümüzü değil, yarınlarımızı, çocuklarımızı düşünerek Lapseki sokaklarını dolaşıp bütün katı atıklarımızı topladık. Çöplerimizi geri dönüşüm noktalarında ayrıştırıyoruz, sokağa atmıyoruz" dedi.

Geri dönüşüm ve çevre bilinci

Etkinlik, Lapseki halkının çevre bilincini artırmayı ve geri dönüşüm alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Başkan Öztürk, "Daha güzel, daha temiz ve daha parlak bir Lapseki için hep birlikte çalışıyoruz. Çöplerimizi geri dönüşüm noktalarına atarak çevremizi koruyoruz" diye ekledi.