Las Palmas ile Valencia 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport Plus ve S Sport kanallarında şifreli olarak yayınlanacak.

İspanya La Liga'nın 3 Mayıs 2025 Cumartesi günkü karşılaşmasında Las Palmas ile Valencia karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Las Palmas - Valencia maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Mücadele, saat 19:30'da, S Sport Plus ve S Sport kanallarında şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Las Palmas - Valencia maçı yayın bilgileri

Las Palmas - Valencia maç günü ve saati

Las Palmas - Valencia maçı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak.

hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabaka S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Las Palmas - Valencia maçı S Sport Plus ve S Sport yayın bilgileri

S Sport Plus izleme bilgileri

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Yayını izleyebilmek için platform aboneliği gerekmektedir.

S Sport frekans ve platform bilgileri

S Sport kanalı aşağıdaki platformlarda izlenebilir:

Kablo TV: Kanal 240

Tivibu: Kanal 73

Turkcell TV+: Kanal 77

Vodafone TV: Kanal 11

Yayın Türü: Şifreli

Uydu: Türksat

Las Palmas - Valencia maçı nerede oynanacak?

Las Palmas ile Valencia arasında oynanacak olan İspanya La Liga mücadelesi, Gran Canaria Stadyumu'nda, Las Palmas şehrinde oynanacak.