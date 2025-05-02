Las Palmas ile Valencia 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport Plus ve S Sport kanallarında şifreli olarak yayınlanacak.
İspanya La Liga'nın 3 Mayıs 2025 Cumartesi günkü karşılaşmasında Las Palmas ile Valencia karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Las Palmas - Valencia maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Mücadele, saat 19:30'da, S Sport Plus ve S Sport kanallarında şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Las Palmas - Valencia maçı yayın bilgileri
Las Palmas - Valencia maç günü ve saati
Las Palmas - Valencia maçı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak.
hangi kanalda yayınlanacak?
Müsabaka S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.
Las Palmas - Valencia maçı S Sport Plus ve S Sport yayın bilgileri
S Sport Plus izleme bilgileri
S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Yayını izleyebilmek için platform aboneliği gerekmektedir.
S Sport frekans ve platform bilgileri
S Sport kanalı aşağıdaki platformlarda izlenebilir:
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Kablo TV: Kanal 240
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Tivibu: Kanal 73
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Turkcell TV+: Kanal 77
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Vodafone TV: Kanal 11
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Yayın Türü: Şifreli
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Uydu: Türksat
Las Palmas - Valencia maçı nerede oynanacak?
Las Palmas ile Valencia arasında oynanacak olan İspanya La Liga mücadelesi, Gran Canaria Stadyumu'nda, Las Palmas şehrinde oynanacak.