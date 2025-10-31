Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil tarlaya uçtu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü M.Ö. ile yolcular Meryem Ulaş ve H.Ö., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde Meryem Ulaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.Ö. ve H.Ö., yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.