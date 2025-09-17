Bodrum'da sürüklenen lastik bot içerisindeki 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Karada 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Lastik botta umut yolculuğu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Eylül tarihinde gece saat 01.30 sıralarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot içerisindeki 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin arasında 6 çocuk da yer aldı.

Karada 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın almış olduğu ihbarla harekete geçen ekipler, karada 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakalayarak gözaltına aldı. Göçmenler, güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kaçakçılar ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.