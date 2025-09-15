İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Hatundere Sanayi Sitesi’ndeki bir lastik deposunda yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yangın kısa sürede büyüdü
Depoda çıkan yangının ardından gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman çevre ilçelerden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemleri alındı
Polis ekipleri, yangın alanında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.