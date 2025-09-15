İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Hatundere Sanayi Sitesi’ndeki bir lastik deposunda yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Narlıdere çocuk senfoni orkestrası yeni döneme başladı
Narlıdere çocuk senfoni orkestrası yeni döneme başladı
İçeriği Görüntüle

Yangın kısa sürede büyüdü

Depoda çıkan yangının ardından gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman çevre ilçelerden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemleri alındı

Polis ekipleri, yangın alanında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.