Türk müziğinin sevilen isimlerinden Latif Doğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özlem Esra Ada'nın sunduğu Pembe Masa programına konuk olan ünlü türkücü, kazandığı paraları hangi alanda değerlendirdiğini açıkladı.

Doğan, "Kazandığım paralarla düğün salonlarına yatırım yapıyorum," diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulundu. İstanbul Büyükçekmece Güzelce’de ve memleketinde birer düğün salonuna sahip olduğunu belirten ünlü şarkıcı, "Benim yapacağım iş budur" dedi.

Düğün salonlarıyla ilgili planları

Latif Doğan, şarkıcılıkla ilgili ilerleyen zamanlarda emekli olsa da, düğün salonlarının işlerinin başında olmaktan keyif alacağını söyledi. "Bu işte kendimi çok rahat hissediyorum. Eğer türkü söylemekten emekli olursam bile, düğün salonlarımda müzisyen olmasam da şarkı söylerim ve işimi bitiririm" ifadelerini kullandı. Ayrıca, paraya sıkıştığı zamanlarda desteğe koşan 3 önemli arkadaşı olduğuna da değindi: Fevzi, Adnan ve Ali.

Latif Doğan’ın bu açıklamaları, hayranları ve takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.