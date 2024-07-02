Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, bölgedeki arkeolojik ve doğal zenginliklerin önemine dikkat çekerek, maden ocaklarının bu alanları tehdit ettiğini belirtti. Doğal ve kültürel mirasın korunması için uzun vadeli koruma çabalarının önemine vurgu yapıldı. Batı Anadolu'nun kültürel açıdan en zengin alanlarından biri olarak kabul edilmekte olan bölgede yer alan Kilim Mevkii'nde, Bizans Dönemi'ne ait kilise kalıntıları, freskler, işlenmiş mermer bloklar, demir işlikleri ve pişmiş toprak seramikler gibi zengin arkeolojik kalıntılar bulunduğu aktarıldı. Özellikle Latmos Dağları'nın Türkiye'nin tanıtımında büyük bir potansiyele sahip olduğu ve bu alanın korunması için tüm kurum ve bireylerin sorumluluk taşıdığı ifade edildi.

Keşfedilmeyi bekleyen eserler mevcut

Latmos Dağları'nın keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok eseri olduğu düşünülüyor. Bölgenin gelecek nesillere aktarılabilmesi için koruma ve araştırma çalışmalarının devam etmesi gerektiği vurgulandı. Kültürel mirasın korunmasıyla birlikte, doğal çevrenin de gözetilmesi gerektiği vurgulandı.