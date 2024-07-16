Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yenişafak Mahallesi'ne kazandırılan lavanta bahçesindeki lavantaların hasadı tamamlandı. Baharın gelmesiyle birlikte, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 bin adet lavantanın hasadı gerçekleştirildi. Toplanan lavantaların yağı çıkarıldıktan sonra şişelenecek ve Merkezefendi Lavanta Bahçesi'nin eşsiz kokusu buram buram hissedilecek.

Lavanta Bahçesi ilçeye renk kattı

Yaklaşık 35 dekarlık alana yayılan ve dördüncü kez hasat edilen Lavanta Bahçesi, ilçeye renk katmaya devam ediyor. Seyir terasları, yürüyüş yolları, otopark alanı, salıncaklar, masalar, televizyonlar ve resim çerçeveleri gibi objelerle donatılan bahçe, vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek.

Yaz boyu ziyaretçilere açık

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Lavantalarımız, ilçemize görsel anlamda büyük katkı sağlıyor. Hem doğal güzellik hem de kurak toprakları üretime dönüştürmek için hayata geçirdiğimiz lavanta bahçemiz, ilçemizi güzelleştiriyor. Yaz boyunca ziyaretçilere açık tutulan ve hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği lavanta bahçemizde hasat tamamlandı. İlçemizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.