Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Nergiz Lavanta Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

"Huzur dolu anlar yaşadık"

Etkinlik sonrası açıklama yapan Başkan Şehirli, "Mis kokulu lavantaların arasında huzur dolu anlar yaşadık. Doğanın güzelliklerini hissetmek ve sevdiklerimizle birlikte bu anları paylaşmak paha biçilmez." dedi. Ayrıca Altıeylül için gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Şehirli, vatandaşların taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap vermeye devam edeceklerini belirtti. Belediye ekiplerinin mahallelerdeki eksiklikleri tespit edip çözüm üretmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.

Sanat ve doğanın iç içe geçtiği etkinliklerde, el işi stantları ve canlı müzik performanslarıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıldı. Özellikle çocuklar için düzenlenen oyun alanları ve atölyeler, ailelerin birlikte vakit geçirmesini sağladı. Katılımcılar, lavanta tarlalarının mis kokusu eşliğinde bol bol fotoğraf çektirme fırsatı buldu.