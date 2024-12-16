Geçtiğimiz gün çok saygı duyduğum dostlarım operatör Dr. Özgür Akşan, geçmiş dönem Karaburun İlçe Başkanı, Belediye Başkan Aday Adayı Bülent Cumcum ve Aliağa Belediye Başkan Aday Adayı Ümit Devran‘ın konuğu olarak Alsancak Han Tiyatrosu’nda verilen birifinge katıldım.

Konu Lavrasya Politik…

Lavrasya Politik 2016 yılında kurulmuş bir düşünce kuruluşu Dr. Özgür Aksan da Lavrasya Politik’in kurucu üyesi ve başkanı…

Lavrasya Politik bünyesindeki uzman kişiler ile sivil toplum ,teknoloji ,sağlık ,doğal kaynaklar, mali kaynaklar, toplumsal hareketler ve sosyolojik analizler ile aktif düşünce üretiyorlar.

Tabii ki bana göre en önemli özellikleri Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecinde öncü bir rol oynamış olan Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği altı temel ilke üzerine kurulmuş bir politik yapılanma… Özellikle cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçili,k devletçilik, laiklik ve inkılapçılık, Lavrasya Politik’in temelini oluşturuyor…

Demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletinin inşası için çalışıyor, ulusal ve uluslararası alanda barışın istikrarın ve işbirliğinin savunucusu oluyorlar, geleceğe yön veren geçmişten ilham alan bir politika anlayışıyla Türkiye’nin aydınlık yarınları için üretmeye çalışmaya gece gündüz devam ediyorlar…

Büyük bir ilgiyle takip ettiğim bu oluşumu lütfen siz de takip edin..

Özellikle kurucu başkanı operatör Dr. Özgür Akşan, Bülent Cumcum ,Ümit Devran, Fikret Vatansever gibi dostların güç kattığı Lavrasya Politik gelecek günlerde Türkiye’nin siyasal, sosyal, ekonomik dengelerine tesir edecek bir düşünce topluluğu olacağına inanıyorum…