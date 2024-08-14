Urla ilçesinde yaşayan bir kişi, sahip olduğu 8 ay Belçika malinois türü dişi köpek 'Layka'ya yaşlılığa bağlı olarak yaşayamadı. köpeği sahiplendirmek isteyen kişiye bir yakını polise hibe teşviki tavsiyesi edince Layka'yı polis ekiplerine teslim etti. Emniyetin köpek eğitim merkezi tarafından Layka'ya 3 ay boyunca ön eğitim verildi. Eğitimde aktarılanları kısa sürede öğrenen Layka, Ankara'da düzenlenen kursa gönderildi. Kursta da başarılı olan Layka, 5 yıl önce polis narkotik köpeği olarak hizmete başladı. Hassas burunlu narkotik köpeği, çok sayıdaki operasyonda yer alırken, yakalanmak için farklı noktalara gizlenen hücreleri buldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Kasım Alirızaoğlu, henüz 8 aylıkken 'Layka'nın aralarına katıldığını belirterek, "Layka çok önemli operasyonlara imza attı. Çok ciddi yakalamalar gerçekleşti" diye konuştu.

'Teşkilatımızda başarıyla görev yapmaya devam ediyor'

Komiser Alirızaoğlu, Layka'nın teşkilatta başarıyla görev yaptığını belirtiyor, "Suçluların zula yöntemleri el veya göz yordamıyla tespit edilebiliyoruz şekilde olmuyor. Burada ise köpeklerimiz devreye giriyor. Örneğin, bir durumda TIR'ın çelik kapılarının içine zulalıyordu. Araca müdahaledede bunu göz yordamıyla çalışıyordu. Farklı bölgelerdeki köpeklerimizin aşırı tepki vermesinden sonra gerekli tesisatla veya devre dışı bırakılarak çalıştırıldı. Reaksiyon hakkında bilgi bulundu. Layka'nın buna benzer çok fazla yakalamada payı var. En yüklü yakalaması ise, 350 kilo esrarı tespit etti".

'Gizli maddeleri bulmak için kilit rol oynuyorlar'

Köpeğin küçüklükten beri eğitmenliğini yapan polis memuru Gökhan Keçeçioğlu ise "Hibe incelenip incelendi ve görev için uygun olduğunu gördük. Çünkü onun can dostu, narkotik köpeği olamıyor. Eğitim ve kurslarda başarılı olduğunda göreve başladı. Layka, yavruyken geldiği için aramızdaki duygusal bağ var. Evlendirdimiz gibi Narkotik köpeklerimizin sabah bakımları yapılır, yapılan operasyonlarda gizli rol oynarlar.Uyuşturucu kaçakçıları bir şekilde kandırırlar. maddeleri her türlü buluruz" dedi.