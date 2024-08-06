Geçtiğimiz hafta BTK yetkisini doğrudan kullanarak “Atatürk'e hakaret”, “kumara ve uyuşturucuya yönlendirme”, “çocuğa yönelik cinsel istismar”, “terörü övme” gibi benzeri katalog suçlar nedeniyle Instagram'ı kapattı .

Ne olduysa da ondan sonra oldu.

Yine diktatörlükten, faşizmden tek adamlıktan giriş yapıldı, klasik düşünce özgürlüğünün olmadığından devam edildi. Dünyaya rezil olduğumuzdan, demokrasinin iflas ettiğinden, milyarlarca dolar kaybettiğimizden bitirdi organize ve kasıtlı paylaşımlar.

Ne olduğunun, neden kapatıldığının hiç önemi yoktu. Önemli olan Instagram’ın kapatılmasıydı.

Instagram’ın kendi sansürlemeleri, hesaplara istediği gibi girip çıkabilmesi, istediği paylaşımları yaptırıp istemediklerini engellemesinin de hiç önemi yoktu.

En kutsal olan yaşam hakkını aşağılıkça yok sayanlara karşı paylaşımlara tahammülü yoktu Instagram’ın ama kapatılamaz, dokunulamazdı!

Yeter ki kapatılmasındı!

Kaos ve kargaşa çıkarmak, hükümete saldırmak için en ufak fırsatın da kaçırılmaması gerekiyordu!

Ancak gelin görün ki bu organize paylaşımların, Instagram’ın kapatılmasına gösterilen hassasiyetin yüzde biri Filistin’de yaşananlara gösterilmedi.

Yine bugün onlarca çocuk ve kadın öldürüldü, aç bırakıldı, yer değiştirmek zorunda bırakıldı!

Çok umurlarında değildi ve bir bardak suda fırtına koparanlar, İngiltere başbakanı “Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır. ” dediğinde ya da Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi,” sosyal medya platformlarındaki ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içerik artışının korkutucu ve kabul edilemez, ifade özgürlüğü ihlal ediliyor, tedbir alınması gerekir ” dediğinde dut yemiş bülbüle dönüyor, düşünce özgürlüğü, demokrasi kavramlarını yutmak zorunda kalıyorlardı.

Dünyada kapatılabilir ama Türkiye’de asla!

Bir kez daha hatırlatalım mı bu mandacı zihniyete, faydası olacak mı bilmiyorum ama ben bu sözümü layklıyorum!

Türkiye bağımsız ve egemen bir devlettir.

El de etek de öpmez, Egemenliğini kimseyle paylaşmaz,

Meta gibi ipi Amerika’nın elinde olan ve dünyayı kendilerine göre dizayn etmeye çalışan tekelci zihniyete de ülkeyi teslim etmez.