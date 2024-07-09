Malzemeler

İzmirli rektörler Dokuz Eylül'de buluştu İzmirli rektörler Dokuz Eylül'de buluştu
  • 1 paket lazanya (yaprak hamur)
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
  • 2 adet havuç (küp doğranmış)
  • 400 gram orta yağlı kıyma
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 4 adet rendelenmiş domates
  • 2 adet defne yaprağı
  • 1,5 su bardağı bezelye
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 4 su bardağı soğuk süt
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi

Hazırlık aşamaları

  • Sebzeleri kavurma
  • Ayçiçek yağı ve tereyağını bir tavada kızdırın.
  • Doğranmış soğanları 3-4 dakika kadar kavurun.
  • Üzerine havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • Kıymayı ekleme
  • Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin.
  • Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişmeye bırakın.
  • Domates suyunu biraz çektikten sonra bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin.

Beşamel sosu hazırlama

  • Tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.
  • Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin. Beşamel sosun çok kıvamlı olmamasına özen gösterin.
  • Karabiber ve rendelenmiş muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan alın.
  • Lazanya katmanlarını oluşturma
  • Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve iç harçtan yayın, ardından lazanya yapraklarını dizin.
  • Sırasıyla kıymalı harç, beşamel sos ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.
  • En üst kat için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırarak tüm katmanlar için işlemi tekrarlayın.
  • Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanyanın üzerini kaplayın.

Pişirme
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Piştiğinden emin olana kadar kontrollü olarak pişirin.

Servis
Fırından çıkan lazanyayı dilimledikten sonra ılık olarak servis edin.

Püf noktaları

  • Lazanya yaprakları için beşamel sosun kıvamına dikkat edin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullanıyorsanız, sosun daha sıvı olması gerekir.
  • Beşamel sosu sürekli karıştırarak pişirin, topaklanmaması için bu önemli.
  • Lazanyayı fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirip dilimleyin, böylece daha kolay servis edebilirsiniz.
  • Lazanya 1
Editör: Kardelen Başol