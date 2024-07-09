Malzemeler
- 1 paket lazanya (yaprak hamur)
- 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 adet havuç (küp doğranmış)
- 400 gram orta yağlı kıyma
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 4 adet rendelenmiş domates
- 2 adet defne yaprağı
- 1,5 su bardağı bezelye
- 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Beşamel sos için
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 4 su bardağı soğuk süt
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
Hazırlık aşamaları
- Sebzeleri kavurma
- Ayçiçek yağı ve tereyağını bir tavada kızdırın.
- Doğranmış soğanları 3-4 dakika kadar kavurun.
- Üzerine havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.
- Kıymayı ekleme
- Kavrulan havuç ve soğanların üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişmeye bırakın.
- Domates suyunu biraz çektikten sonra bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin.
Beşamel sosu hazırlama
- Tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.
- Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin. Beşamel sosun çok kıvamlı olmamasına özen gösterin.
- Karabiber ve rendelenmiş muskat cevizini ekledikten sonra ocaktan alın.
- Lazanya katmanlarını oluşturma
- Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve iç harçtan yayın, ardından lazanya yapraklarını dizin.
- Sırasıyla kıymalı harç, beşamel sos ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.
- En üst kat için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırarak tüm katmanlar için işlemi tekrarlayın.
- Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanyanın üzerini kaplayın.
Pişirme
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Piştiğinden emin olana kadar kontrollü olarak pişirin.
Servis
Fırından çıkan lazanyayı dilimledikten sonra ılık olarak servis edin.
Püf noktaları
- Lazanya yaprakları için beşamel sosun kıvamına dikkat edin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullanıyorsanız, sosun daha sıvı olması gerekir.
- Beşamel sosu sürekli karıştırarak pişirin, topaklanmaması için bu önemli.
- Lazanyayı fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirip dilimleyin, böylece daha kolay servis edebilirsiniz.
Editör: Kardelen Başol