Bunlar da ilginizi çekebilir

Servis Fırından çıkan lazanyayı dilimledikten sonra ılık olarak servis edin.

Pişirme Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Pişirme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Piştiğinden emin olana kadar kontrollü olarak pişirin.

Beşamel sos için

İzmirli rektörler Dokuz Eylül'de buluştu

İzmirli rektörler Dokuz Eylül'de buluştu

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.