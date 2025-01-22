UEFA Avrupa Ligi’nde nefesleri kesecek karşılaşmada Lazio, 23 Ocak 2025 Perşembe günü Real Sociedad’ı ağırlıyor. Bu zorlu mücadele, Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio – Real Sociedad karşılaşması, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Maç, TRT Spor ve Tabii Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yayının şifresiz olup olmayacağı, kanal politikalarına bağlı olarak belirleniyor. Futbolseverlerin detaylı yayın bilgisi için yayıncı kuruluşların duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

Takımların durumu

Lazio ve Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi’nde üst sıraları hedefleyen güçlü ekipler arasında yer alıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak, gruptaki iddialarını güçlendirmek istiyor. Lazio, ev sahibi avantajını kullanmayı hedeflerken, Real Sociedad da deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin planlarını yapıyor.