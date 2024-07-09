Yeni sezon antrenmanlarına hazırlanan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer döneminin başında Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, santrfor mevkiine de İtalyan golcü Ciro Immobile'yi transfer etmek istiyor. Beşiktaş, 2 yıllık anlaşma konusunda söz kestiği Immobile’nin Lazio’dan bonservisini almasını bekliyor. Hüseyin Yücel’in yönettiği transferde tüm şartları kabul eden Immobile, imza için İstanbul’a ayak basacak.

Lotito'nun yeşil ışığını bekliyor

Ciro Immobile dedikodularına son noktayı koyan Lazio Başkanı Claudio Lotito, Fabrizio Romano’ya yaptığı açıklamada, "Ciro Immobile için Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadık. Lazio'da kontratı var ve bize bir teklif gelmedi. Teklif gelirse değerlendiririz" dedi. Bu açıklama, Beşiktaş'ın resmi bir teklifle Lazio'nun kapısını çalmadığını gösteriyor, ancak Immobile’nin transferi için kapının tamamen kapalı olmadığını da belirtiyor.

Baroni'ye göre bu transfer profesyonel bir tercih değil

Lazio Başkanı Claudio Lotito’dan sonra teknik direktör Marco Baroni de Immobile iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Baroni, "Beşiktaş haberleri benim için sürpriz oldu. Ciro Immobile bizim için çok değerli bir oyuncu, onun gitmesi hem benim hem kulübün istemediği profesyonel bir tercih olmayacaktır" dedi. Bu açıklama, Lazio’nun Immobile'yi takımda tutmak istediğini açıkça ortaya koyuyor.

2016'dan beri Lazio'da

2016 yılında Sevilla'dan 9,25 milyon Euro'ya transfer olduğu tarihten bu yana Lazio forması giyen Ciro Immobile, mavi beyazlı formayla 340 maçta 207 gol ve 54 asistlik performans sergiledi. 34 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda ise 43 maçta 11 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Immobile'nin Lazio ile 2026 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transferler devam ediyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferlerinden sonra Ciro Immobile'yi de kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, İtalyan golcünün transferi için gerekli adımları atıyor. Beşiktaş taraftarları, Immobile transferinin gerçekleşmesini heyecanla bekliyor.