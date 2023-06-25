İzmir Valiliği, önceki gün yaptığı açıklamayla, 11'inci Onur Haftası kapsamında İzmir’de düzenlenecek toplantı, yürüyüş ve basın açıklaması gibi tüm eylem ve etkinlikleri, genel ahlakı koruma gerekçesiyle yasakladı. Açıklamada, "Yasalara ve toplumun değerlerine aykırı hiçbir toplantı, gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyecektir. Yasalara aykırı davrananlar hakkında da kolluk güçleri yetkileri çerçevesinde her türlü müdahaleyi yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Valiliğin 'yasak' kararına karşın LBGT üyeleri, 'Onur Yürüşüyü' adı altında eylam yapmak amacıyla, bugün saat 17.45'te Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya geldi. Polis ekipleri caddeye çıkan tüm sokakları barikatlarla kapatttı. Çevik Kuvvet ekipleri ve asayiş ekiplerin de katılımıyla geniş çaplı önlem alındı. Gruplar halinde gelen LBGT üyeleri, caddede bekleme yapmamaları için uyarıldı. Ancak, buna rağmen grup, bulunduğu yerden ayrılmadı. Grubun, uyarıları dikkate almaması üzerine polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.