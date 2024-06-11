İSTANBUL (AA) - LC Waikiki, Kurban Bayramı'nda her bir aile üyesi için birbirinden şık ve trend bayramlıklar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre LC Waikiki, Kurban Bayramı'nı özel ürünleriyle karşılıyor. Bayramın coşkusunu ve şıklığını bir araya getiren LC Waikiki, her yaştan ve her tarzdan kullanıcıya hitap ediyor.

Sezonun gözde trendlerini yansıtan ürünleriyle bayramı karşılayan LC Waikiki, kadınlar için elbiseler, tunikler, pantolonlar ve keten kombinler sunarken, erkekler için polo yaka tişörtler, yazlık pantolonlar ve gömlek alternatiflerini müşterilerine ulaştırıyor.

Bayramın neşesini en çok yaşayan çocuklar için ise rengarenk baskılı elbiseler, şort tişört kombinleri ve favori çizgi film karakterlerinin yer aldığı takımlarla bayramı eğlenceye dönüştürüyor.

Her bütçeye uygun, şık ve tarz bayram hediye seçenekleri sunan marka Bu bayramda da "Bayramlar Var İyi Ki!" dedirten LC Waikiki, şıklığı, rahatlığı ve kaliteyi bir araya getirerek bayramınızı unutulmaz kılmayı hedefliyor.

LC Waikiki’nin bu bayramı renklendirecek, birbirinden tarz kadın-erkek ve çocuk-bebek giyim ürünleri, LC Waikiki mağazalarında ve lcw.com'da Bayram'a özel fiyatlarla sunuluyor.