LC Waikiki, e-ticaret alanındaki başarısını bir adım ileri taşıyarak lcwaikiki.com'u büyük bir pazaryerine dönüştürdü ve LCW.COM adıyla yeniden lansman yaptı. Moda, ev yaşam, kozmetik ve daha birçok kategoride geniş ürün yelpazesi sunan LCW.COM, Türkiye'deki e-ticaret rekabetinde Trendyol ve Hepsiburada'ya güçlü bir rakip olarak dikkat çekiyor.

Dijital AVM konseptinde yeni bir dönem

Üç yıl önce diğer pazaryerlerinden çekilme kararı alan LC Waikiki, sadece kendi e-ticaret sitesi üzerinden satış yaparak büyük bir başarıya imza attı. 2023 yılı itibarıyla 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapacak şekilde genişleyen LCW.COM, kullanıcı dostu tasarımı ve ürün çeşitliliği ile dijital bir alışveriş merkezi haline geldi.

Müşteri deneyimi odaklı gelişmeler

LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, LCW.COM'un müşteri deneyimini artırma hedefiyle hayata geçtiğini belirtti. Yiş, “LCW.COM'u, müşterilerimizin güvenilir ürünlere kolayca ulaşabileceği bir platform olarak tasarladık. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için site hızını artırdık, gezinme kolaylığı ve doğru ürün bulma algoritmalarında önemli yenilikler yaptık” dedi.

Yapay zeka ile güçlendirilmiş alışveriş deneyimi

LCW.COM, yapay zeka odaklı teknoloji entegrasyonlarıyla sektörde fark yaratmayı hedefliyor. Yiş, “Yapay zeka tabanlı teknolojilerle müşteri, marka ve satıcı tabanımızı genişletiyoruz. Örneğin, müşterilerimize beden önerileri sunan bir sistem geliştirdik. Ayrıca ürün yorumlarını kategorize edebilen ve duygu durumunu tespit eden yapay zeka uygulamaları ile zaman tasarrufu sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Geniş marka yelpazesi

LCW.COM'da Avon, e-bebek, Daniel Klein, FLO, L’oreal, Nivea, Note Cosmetique, Schafer, Slazenger, Civil, Sporthink, Sinoz, Bella Maison, Lava, Keramika, Ahengim ve Happy gibi toplam 380 marka bulunuyor. Bu geniş yelpaze, kullanıcıların aradıkları her ürüne kolayca ulaşmasını sağlıyor.

LC Waikiki’nin yeni dijital pazaryeri LCW.COM, sunduğu benzersiz alışveriş deneyimi ve geniş ürün yelpazesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Markalar ve kullanıcılar için avantajlarla dolu bu platform, e-ticaret dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Merak edilen tüm detaylar ve fırsatlar için LCW.COM’u ziyaret edin!