İSTANBUL (AA) - Tüketici ürünleri sektörü içerisindeki yerini güçlendirmeyi, üst düzey kadın yönetici sayısını, itibarını ve etkilerini artırmayı amaç edinen LEAD Network Türkiye'nin geleneksel workshop buluşması gerçekleştirildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1000'den fazla çalışanıyla içinde 24 markanın temsil edildiği ve yüzde 54'ü kadın çalışanlardan oluşan L'Oreal Türkiye, LEAD Network Türkiye'nin geleneksel workshop buluşmasında ev sahipliğini üstlendi.



FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula ve GeneX Corporate Kurucu Ortağı Behiye Ersin Arsan'ın yetenek yönetimiyle ilgili araştırmanın çıktılarını paylaştıkları etkinlikte LEAD Network üyeleri networking ve sosyalleşmenin yanı sıra fonksiyonel ve ihtiyaca yönelik bir workshopu deneyimledi.

- "Üyelerimizi destekleyecek projeleri ve çalışmaları hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen LEAD Network Türkiye Başkanı Neslihan Nigiz Ulak, LEAD Network Türkiye olarak bugüne kadar üyelerine daha çok networking ve sosyalleşme imkanı yarattıkları workshop etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ulak, bu kez gelenekselleşmeye başlamış tarzın biraz daha dışına çıkarak networking ve sosyalleşmenin yanı sıra biraz daha fonksiyonel ve ihtiyaca yönelik bir workshop hazırladıklarını aktararak, "Ev sahibimiz L'Oreal Türkiye ekibine, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula ve GeneX Corporate Kurucu Ortağı Behiye Ersin Arsan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Yetenek yönetimiyle ilgili müthiş çıktılar aldık ve bunları pratikte nasıl uygulanacağını öğrendik. Üyelerimizi bu anlamda destekleyecek projeleri ve çalışmaları hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Bu vesileyle '50 50 için El Ele' diyerek endüstrinin sesi olma yolculuğunda gösterdikleri destek için tüm üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

L'Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen de, L'Oreal Türkiye olarak önce insan, sonra iş, her zaman anlam anlayışımızla yetenek gelişimi için kişiselleştirilmiş kariyer yolculuğu ve öğrenme fırsatları, kariyer yönetiminde şeffaflık, güçlü yönlere odaklanarak sürekli geri bildirim kültürü ve çalışanın iyilik haline odaklandıklarını anlattı.

Gökçen, genç yeteneklere önem veren bir şirket olarak yeni işe alımlarının yüzde 68'i 30 yaş altı gençlerden oluştuğunu kaydederek, "Bu genç yeteneklere kariyerlerinin başında kampüs aktiviteleri, stajyer olarak çalışma veya yönetici adayı olarak çalışma fırsatı sunarak ulaşıyoruz." görüşünü paylaştı.

FutureBright Kurucu Ortağı Akan Abdula ise 5 farklı sektörden 10 farklı şirketi temsilen 32 kişiyle derinlemesine görüşmeler yaptıkları yaklaşık 6 ay süren geniş kapsamlı çalışma sonucunda ortaya çıkan Türkiye'nin ilk ve tek yetenek yönetimi araştırmasında, temel olarak üç sorunun cevabını aradıklarını ifade etti.

Abdula, araştırmanın dikkati çekici sonuçlarından birinin, bir süredir esmekte olan girişimcilik rüzgarının bir ölçüde dinmesi ve yeteneklerin "güvenli liman" olarak gördükleri kurumsal şirketlere yönelmesi olduğuna vurguladı.



Yeteneklerin bir gözünün "gig ekonomisi" olarak adlandırılan esnek çalışma modelinde olduğuna işaret eden Abdula,"Bu yaptığımız çalışma, LEAD Network'ün tüketim ürünleri ve perakende sektörüne kadınları çekmeyi, elde tutmayı ve ilerletmeyi amaçlayan var olma misyonuna çok uygundu. Çalışmamızdan çıkan içgörüleri LEAD'in üyeleri hemen aksiyona geçirebilecekleri için bir araya gelmemiz ve birlikte çalışmamız çok önemliydi, bunu da başardık hep birlikte."değerlendirmesinde bulundu.



