İngiltere Futbol Federasyonu, Gareth Southgate'in görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak Lee Carsley'i getirdi. Carsley, Eylül ayında başlayacak UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında İngiltere Millî Takımı'nın başında olacak.

Carsley’nin görev süresi

İngiltere Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Lee Carsley, geçici teknik direktörlük görevini üstlenecek ve aynı zamanda federasyon yeni bir teknik direktör arayışını sürdürecek. Carsley, 2021 yılından bu yana İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'nı çalıştırıyordu.

Lee Carsley kimdir?

Lee Carsley, teknik direktörlük kariyerinde önemli bir isim olarak öne çıkıyor. İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'ndaki başarılı performansıyla tanınan Carsley, geçici olarak üstlendiği görevde, takımın Eylül ayında başlayacak turnuvalardaki performansını yönlendirecek. Carsley'nin, deneyimi ve bilgi birikimi ile millî takımı başarıya taşıması bekleniyor.

Yeni teknik direktör arayışı

Federasyon, Carsley’nin geçici görev süresi boyunca uzun vadeli bir teknik direktör arayışını sürdürecek. Bu süreçte, İngiltere Millî Takımı'nın başarısını sürdürmek ve yeni teknik direktör için en uygun adayı bulmak öncelikli hedef olacak.