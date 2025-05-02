Leicester City ile Southampton, 3 Mayıs Cumartesi günü Premier Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 17:00'de beIN Connect'te şifreli olarak yayınlanacak.

Leicester City ile Southampton, İngiltere Premier Lig'in 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, bu zorlu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Maç, beIN Sports beIN Connect platformu üzerinden saat 17:00'de şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Leicester City - Southampton maçı yayın bilgileri

İngiltere Premier Lig 2024-2025 sezonunun önemli karşılaşmalarından biri olan Leicester City - Southampton maçı, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak.

Karşılaşma, beIN Sports beIN Connect üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Leicester City - Southampton maçı beIN Connect frekans ve yayın bilgileri

beIN Connect platformu; Türksat uydusu, dijital yayın servisleri ve internet üzerinden erişilebilen, abonelik gerektiren bir yayın platformudur.

Leicester City - Southampton maçı nerede oynanacak?

Leicester City - Southampton mücadelesi, İngiltere'nin Leicester şehrindeki King Power Stadyumu'nda oynanacak.