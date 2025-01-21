PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Portekiz'in Sporting CP ekibini ağırlayacak.

Takımların lig performansı   

Leipzig, Bundesliga'da son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 31 puanla 5. sırada yer alırken, Sporting CP ise Portekiz Premier Lig'inde 3 galibiyet ve 2 beraberlikle zirveye oturmuş durumda.  

Leipzig- Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 

  • Tarih: 22 Ocak 2025
  • Saat: 20:45
  • Yayın: TRT 1, tabii
  • Stadyum: Leipzig Stadium
  • Hakem: M. Lukjancukas

Kaynak: HABER MERKEZİ