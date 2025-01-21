Almanya'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Portekiz'in Sporting CP ekibini ağırlayacak.
Takımların lig performansı
Leipzig, Bundesliga'da son 5 maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 31 puanla 5. sırada yer alırken, Sporting CP ise Portekiz Premier Lig'inde 3 galibiyet ve 2 beraberlikle zirveye oturmuş durumda.
Leipzig- Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 22 Ocak 2025
- Saat: 20:45
- Yayın: TRT 1, tabii
- Stadyum: Leipzig Stadium
- Hakem: M. Lukjancukas
Kaynak: HABER MERKEZİ