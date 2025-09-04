Leman Dergisi soruşturmasında aralarında yöneticilerin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Leman Dergisi soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisinde 26 Haziran’da yayımlanan ve Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa’ya yönelik karikatür nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ve Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve hakkında yakalama kararı bulunan genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün için “basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Karikatürün çizerine daha yüksek ceza ralebi

Söz konusu karikatürün sahibi Doğan Pehlevan için ise “zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Yargılama süreci

Hazırlanan iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin incelemesinin ardından iddianamenin kabul edilmesi halinde davanın görülmesine başlanacak.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında daha önce:

Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan ,

Yazı işleri müdürü Zafer Aknar ,

Müessese müdürü Ali Yavuz ,

Grafiker Cebrail Okçu tutuklanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ise Fransa’dan Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.