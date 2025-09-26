LeMan Dergisi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişi, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ancak karikatürist Doğan Pehlevan’ın tutukluluğu devam ediyor. Söz konusu soruşturma, dergide yayımlanan bir karikatür nedeniyle başlatılmıştı.

LeMan Dergisi soruşturmasında tahliye kararı

Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan’a yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, müessese müdürü Ali Yavuz ve karikatürist Aslan Özdemir yer alıyordu. Bu kişiler, tahliye edilerek serbest bırakıldılar.

Doğan Pehlevan’ın tutukluluğu devam ediyor

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bir diğer isim ise karikatürist Doğan Pehlevan. Pehlevan’ın tutukluluk hali devam etmekte. Pehlevan, söz konusu karikatürün sahibi olarak suçlamaların odağında bulunuyor.

Ne olmuştu?

LeMan Dergisi, daha önce birçok kez hedef gösterilmişti ve muhalif karikatürleriyle biliniyordu. 26 Haziran 2025 tarihli sayısında, savaşı eleştiren bir karikatür yayımladı. Bu karikatürün ardından, sosyal medyada Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın tasvir edildiği iddialarıyla linç kampanyası başlatıldı. Kampanyanın ardından, bir grup tarafından LeMan binasına saldırı düzenlendi. Ancak saldırganlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, derginin 6 çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürist Doğan Pehlevan ve müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı. Şu an itibariyle 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Doğan Pehlevan’ın tutukluluk hali devam etmekte.