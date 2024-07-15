Küvetten iki şampiyon çıktı!

Arjantinli ünlü futbolcu Messi ile İspanya'nın golcü futbolcusu Yamal'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı büyük ilgi görmüştü. Dün gece ise her iki oyuncunun da takımlarının başarıları konuşuldu ve 'küvetten iki şampiyon çıktı' yorumları yapıldı.

Kupayı kaldıran takım İspanya oldu!

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde Berlin Olimpiyat Stadı'nda İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, İspanya'ya şampiyonluğu getiren golleri 47. dakikada Nico Williams ve 86. dakikada Mikel Oyarzabal attı. İngiltere'nin tek golü ise 73. dakikada Cole Palmer'dan geldi.

Turnuvanın en iyi genç oyuncu ödülü, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç oyuncusu ve golcüsü rekorlarını kıran İspanyol Lamine Yamal'a verildi.