Lens kullanımı günümüzde yaygınlaşırken, göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, lens kullanımı hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Lens kullanımında nelere dikkat edilmeli?

Doktor kontrolü ve önerisi: ÇOMÜ'den kalp pili tedavisinde yenilikçi bir adım Lens kullanmaya karar verdiğinizde, sadece gözlüğünüzün numarası yeterli değildir. Korneanızdaki eğrilik gibi özel değerlerin de göz doktorunuz tarafından belirlenmesi gerekir. Lens alımından önce mutlaka bir göz doktoruna başvurmalı ve gerekli ölçümler yapılmalıdır. Hijyen kuralları: Lens kullanırken hijyen kurallarına uyulması son derece önemlidir. Eller lens takma ve çıkarma sırasında iyice yıkanmalı, lens solüsyonları düzenli olarak değiştirilmelidir. Ayrıca, başkasının lenslerinin deneme amacıyla kullanılmaması gerekir. Makyaj ve lens kullanımı: Lenslerin temizliğini korumak için makyaj yapmadan önce lensler takılmalı ve makyaj temizlendikten sonra çıkarılmalıdır. Lenslerin makyaj kalıntılarıyla temas etmesi, göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Göz sağlığı riskleri: Lensler, doğru kullanılmadığında göz hastalıklarına yol açabilir. Lens kullanımı sırasında önerilen bakım ve hijyen kurallarına uyulduğunda, göz sağlığına zarar gelmemektedir. Ancak, hijyen kurallarına uyulmaması durumunda çeşitli göz hastalıkları riski artabilir.

Op. Dr. Adnan İpçioğlu, lens kullanımı sırasında göz sağlığını korumak ve lenslerin konforundan tam anlamıyla faydalanmak isteyenlerin, doktor tavsiyelerine uymalarının önemini vurguladı. Göz sağlığınız için lens kullanımıyla ilgili bu önemli tavsiyelere dikkat ederek, hem gözlerinizin sağlığını koruyabilir hem de lenslerin sunduğu avantajlardan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.