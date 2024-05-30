İSTANBUL (AA) - Lentatek, tamamı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ürün ve sistemlerini Efes-2024 Tatbikatı'nda beğeniye sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Efes-2024, İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenleniyor.

İnsansız ve otonom sistemler, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, uzay teknolojileri, kritik tesis ve sınır güvenliği teknolojileri, dijital sağlık teknolojileri alanlarında Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden olan Lentatek, tatbikat kapsamında tamamı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, üstün teknolojiye sahip ürün ve sistemlerini sergiliyor.

Lentatek, 50 ülkeden 1500'ü aşkın yabancı askeri personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, görüş hattı ve ufuk ötesi görüş hattı haberleşme kabiliyetleri ile anlık hedef tespit, takip ve imha özelliğine sahip ileri teknolojik İHA sistemi SAR radarlı Karayel, gece ve gündüz şartlarında menzil sınırlamalarından bağımsız, otonom uçuş ve seyrüsefer özelliği kazandırılmış SATCOM'lu Karayel, gece ve gündüz hedeflerini tespit, teşhis ve takip imkanı sağlayan Kameralı Dolanan Mühimmat Sistemi ve Türkiye'nin milli vurucu gücü Kargı Sistemi ile yer alıyor.

SAR radarlı Karayel, yağmur, sis, duman, kar, bulut gibi zorlu hava koşullarında kısıtlama olmaksızın keşif gözetleme baskılama ve taarruz operasyonlarında potansiyel hedeflerin tespit ve takibinde kullanılıyor.

Sivil kullanımlarda ise doğal afetler sonrası, hasar tespiti, kriz yönetimi, şehir planlama, haritacılık, tarım ve benzeri amaçlara hizmet ediyor. Karayel İHA sistemi üzerinde bulunan EO/IR kameraya ilave olarak SAR'ın da kullanımı sert hava koşullarında geniş alan gözetleme operasyon kabiliyeti sağlıyor.

- Hidrojen ve yakıt pili teknolojileri öne çıkıyor

Lentatek, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri konusundaki öncü bilgi birikimini, teknolojik yeterliliğini ve AR-GE kabiliyetini, son dönemde yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarda ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere işbirliği çalışmalarıyla geliştiriyor.

Bu kapsamda, raylı sistemler, kara, hava ve deniz sistemlerinin güç ihtiyaçlarını yakıt pili teknolojileriyle karşılamaya yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda İHA'lar için geliştirdiği yakıt pili sisteminden elde ettiği kazanımla Lentatek, Efes-2024'te sivil ve askeri alanlardaki kara araçlarında kullanılan yakıt pili teknolojilerini sergiliyor.

Lentatek'in tatbikatta yer alan Kameralı Dolanan Mühimmat Sistemi, üzerinde taşıdığı kamera sayesinde, düşman bölgede bulunan hedeflere ait tespit, teşhis ve tanıma fonksiyonlarını yerine getirirken, elde ettiği verileri, sahip olduğu görüş hattı ve ufuk ötesi görüş hattı kabiliyetleri sayesinde, karar verici makamlara anlık olarak aktarıyor, bu sayede gerek sistemin kendisi gerekse diğer ateş destek vasıtalarıyla hedeflerin imhasını sağlıyor.

Sistem hedeflerin tespiti sonrasında yer değiştirmeleri durumunda, üzerindeki algoritma sayesinde hedefe kilitlenip takip ederek hareket esnasında da imhasına imkan veriyor.

- Kargı'nın seri üretimine geçilmesi bekleniyor

Lentatek öncülüğünde TÜBİTAK desteği ile ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TEI işbirliği ile geliştirilen Kargı sistemi de Efes-2024'te sergilenen sistemler arasında. Geliştirme testleri tamamlanan Kargı'nın yakın zamanda seri üretimine geçilmesi bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda, hava aracı, yer sistemleri, seyrüsefer otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile sistem yazılımı Lentatek tarafından gerçekleştirilen Kargı Sistemi, sahip olduğu yetenekler sayesinde Türkiye'yi, dolanan mühimmat sistemleri liginde üst seviyelere taşıyacak.

Kargı Sistemi, düşman entegre hava savunmasındaki radarların ve satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınmasına ve tahrip edilmesine hizmet ediyor. Düşman hava sahasında uzun süre gezinerek, hava savunma radarlarını pasifize eden hava aracı, üzerindeki RF Arayıcı Başlık ve Tahrip Sistemi ile hedefi bulup imha edebilme kabiliyetine sahip olarak öne çıkıyor.