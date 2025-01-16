Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, son dönemdeki çevre mücadelesiyle olduğu kadar, Los Angeles’taki orman yangınlarına karşı verdiği desteğiyle de gündeme geldi. DiCaprio, yangınlardan etkilenen bölge halkına yardım etmek için 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan DiCaprio, “Los Angeles orman yangınları şehrimizi harap ediyor. 1 milyon dolar bağışlayarak hem acil ihtiyaçları hem de yangın sonrası kurtarma çalışmalarını destekliyorum,” ifadelerini kullandı.

Büyük kuruluşlardan yardım

DiCaprio’nun bağışının yanı sıra, Google ve YouTube, Los Angeles bölgesindeki yardım kuruluşlarına 15 milyon dolar katkı sağlayacaklarını açıkladı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan da toplamda 4 milyon dolar bağışta bulundu. Diğer büyük kuruluşlar, Disney, Paramount, CAA, Comcast, NBCUniversal, Netflix, Amazon ve Warner Bros. Discovery da yardımlarını duyurdu.