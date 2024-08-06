49 yaşındaki Leonardo DiCaprio ve 26 yaşındaki model sevgilisi, lüks teknelerinde güneşin ve denizin tadını çıkarırken, ünlü aktör denizanası tarafından sokuldu.

Sağlık görevlileri müdahale etti

Olay, DiCaprio'nun tekneden denize girdiği sırada meydana geldi. Denizanasının soktuğu DiCaprio'nun bacağı hızla kızardı ve oyuncu can acısıyla tekneye geri döndü. Şortunu yukarı çeken DiCaprio'nun bacağındaki kızarıklık ve yarayı gören sevgilisi Vittoria Ceretti, endişeyle durumu izledi. Teknede bulunan sağlık görevlileri, hemen müdahalede bulunarak yarayı tedavi etti.

DiCaprio'nun sağlık durumunun stabil olduğu ve tatiline devam edebileceği bildirildi.