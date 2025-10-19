Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Leroy Sane’nin golleriyle öne geçen sarı-kırmızılılar, Başakşehir’in Shomurodov ile bulduğu golüne rağmen sahadan üç puanla ayrıldı.

Galatasaray, maçın başında Mauro Icardi ile gole yaklaşsa da top direkten döndü. 21. dakikada Gabriel Sara’nın ceza sahası dışından şutu kaleci Muhammed Şengezer tarafından kornere çelindi. 29. dakikada Leroy Sane’nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşu üstten auta gitti.

45+3’te İlkay Gündoğan’ın pasıyla ceza sahasına giren Leroy Sane, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

47. dakikada Başakşehir’in Shomurodov ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 59. dakikada RAMS Başakşehir, Olivier Kemen’in pasıyla Shomurodov’un golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Ancak sadece iki dakika sonra, 61. dakikada Leroy Sane bir kez daha sahneye çıkarak Gabriel Sara’nın ara pasında kaleci Muhammed’i geçip Galatasaray’ı yeniden öne taşıdı. 79. dakikada Victor Osimhen’in şutu üst direkten dönerken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 74 Jakobs), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Dk. 74 Lemina), Leroy Sane (Dk. 86 Berkan Kutlu), İlkay Gündoğan (Dk. 74 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi (Dk. 74 Osimhen)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Jakub Kaluzinski, Deniz Türüç, Miguel Crespo (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Olivier Kemen, Amine Harit (Dk. 46 Da Costa), Eldor Shomurodov

Galatasaray, Okan Buruk döneminde Başakşehir’e karşı oynadığı 7 lig maçının tamamını kazandı.

Kaan Ayhan, bu sezon ilk kez ilk 11’de forma giydi.

Mauro Icardi ve Leroy Sane, iki maç aradan sonra 11’de sahaya çıktı.

Başakşehir’de Leo Duarte, 58 gün sonra sahaya döndü.

Statta ve seremoni öncesinde Filistin’e destek mesajları dikkat çekti.

Gelecek Maçlar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt’i ağırlayacak.

Süper Lig’de gelecek hafta Göztepe’yi konuk edecek.

Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.