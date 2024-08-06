Lesvos Belediye Başkanı Verros'tan Edremit'e Anlamlı Ziyaret

Edremit Körfezi'nin komşusu Yunanistan'ın Midilli Adası Batı Lesvos Belediye Başkanı Taksarchıs Verros, özel bir ziyaret kapsamında Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Ertaş ve Yardımcısı Cavit Cebeci ile görüşen Başkan Verros, sıcak bir karşılama ile ağırlandı.

Ortak projeler ve iş birliği

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Yunanlı meslektaşına teşekkür etti. Ertaş, "Gezi amaçlı kentimize gelen Batı Lesvos Belediye Başkanı Taksarchıs Verros ve ailesini belediyemizde konuk ettik. Keyifli bir sohbet eşliğinde kahvelerimizi içerken küçük ziyaretçimiz Taksarchıs Kourtesis de Fenerbahçe'ye olağan hayranlığını benimle paylaştı. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Batı Lesvos Belediye Başkanı Taksarchıs Verros da misafirperverliği için Başkan Ertaş’a teşekkür ederek, kendisini Yunanistan’a davet etti. Verros, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini pekiştirdiğini vurguladı.

Ziyaretin önemi

Bu ziyaret, Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İki belediye başkanının samimi diyalogları, gelecekteki ortak projeler ve kültürel alışverişlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Görüşme sırasında, iki belediye arasında kültürel ve turistik iş birliği projeleri üzerinde duruldu. Özellikle turizmin canlandırılması ve karşılıklı ziyaretlerin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.