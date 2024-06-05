Dünya'nın en prestijli bisiklet yarışı olan Tour de France'ın amatör sporculara yönelik özel konsepti olan L'Étape by Tour de France, 19-20 Ekim 2024 tarihinde İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin bu seriye katılan 23. ülke olmasını sağlayacak.

L'Étape Türkiye by Tour de France'ın tanıtımı Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı ve etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, L'Étape by Tour de France Series Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas katıldı.

Etkinliğin Türkiye organizasyonunu üstlenen 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas, 10 yıldır spor odaklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu önemli organizasyonu Türkiye'de ağırlamaktan heyecan duyduklarını söyledi. Organizasyonun Türkiye'ye gelmesi adına zorlu bir süreç yönetildiğini ve 3+3 yıllık bir anlaşmaya imza atıldığını açıkladı.

Bisiklet Sporu Türkiye'de büyük mesafe kat etti

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonun bisiklet sporunun yayılması açısından büyük önem taşıdığını ve amatör sporcuların katılımının bu sporu daha geniş kitlelere ulaştıracağını vurguladı.

Müftüoğlu, bisiklet sporunun Türkiye'de büyük mesafe kat ettiğini ve L'Étape Türkiye by Tour de France'ın bu yükselişe önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

"Bisiklet sporuyla ilgilenen herkes, Tour de France'ı deneyimlesin istedik"

Müftüoğlu'ndan sonra söz alan L'Étape by Tour de France Series Proje Yöneticisi Mathieu Clanchin, Tour de France'ın dünyanın en büyük spor etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı.Clanchin,"Bundan birkaç yıl öncesine kadar Tour de France'in en büyük sınırı coğrafyasıydı. Fransız vatandaşı olmayan bisiklet tutkunlarının bu etkinliğe katılması, bu tutkuyu yaşaması ve etapları gözlemlemesi oldukça zordu. İşte L'Étape by Tour de France Series fikri buradan doğdu. Bisiklet sporuyla ilgilenen herkes, Tour de France'ı deneyimlesin istedik. Bu seri sayesinde amatör bisikletçiler, profesyonellerden birkaç gün sonra aynı etabı kendileri deneyimleyebilecekler" dedi.

İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay,amaçlarının sporu toplumun her kesimine yaymak olduğunu ve bu tür organizasyonların çocukları sporla buluşturmak için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. "Biz her branşta olimpiyat şampiyonları yetiştirmek istiyoruz ama aynı zamanda sporcu avukatlar, sporcu mühendisler, sporcu doktorlar, sporcu uzay bilimcileri de yetiştirmek istiyoruz. Bunun en önemli yolu ise çocuklarımızı mümkün olduğu kadar erken yaşta sporla buluşturmaktır." dedi.

"Spor şehri İstanbul"

Son olarak söz alan İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul'un spor şehri mottosuyla 7'den 77'ye herkesin spor yapması için çalıştıklarını ve bu etkinliğin bu hedefe katkı sağlayacağını söyledi. "Biz İstanbul gibi 3 imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirde 'Spor Şehri İstanbul' mottosuyla 7'den 77'ye herkesin spor yapması için çalışıyoruz. Bunun için de var olan spor tesislerimizin yanına yenilerini ekliyoruz. Bu etkinliğin de amacımıza katkısının büyük olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

L'Étape Türkiye by Tour de France Hakkında

Serinin 23'üncü ülkesi olacak ve 30 ülkeden 3000'den fazla sporcunun katılımının beklendiği etkinlik, 106,8 kilometrelik "Uzun", 55,8 kilometrelik "Kısa" ve 6,7 kilometrelik "Aile ve Çocuk" parkurlarından oluşacak. Tüm parkurların başlangıç ve bitiş noktası Beykoz'daki Küçüksu Kasrı olacak. Yarışın kupaları Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un destekleriyle dövme bakır el işçiliği ile üretildi ve medeniyetin başladığı yerden esintiler taşıyan özel tasarımlara sahip olacak. Organizasyon, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilecek.