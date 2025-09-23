CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, kongreye sayılı günler kala yeniden adaylığını açıkladı. Güçlü, partisinin iktidar hedeflerine ulaşmak için mücadele edeceğini belirtti.

Güçlü, Karşıyaka İlçe Başkanlığı için yeniden adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, kongreye sayılı günler kala yeniden adaylığını açıkladı. Güçlü, “Sizden aldığım güç ve güvenle, uzun zamandan beri sürdürdüğüm CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı görevine yeniden aday olduğumu büyük bir onurla ilan ediyorum” sözleriyle adaylığını duyurdu.

Güçlü’ye Ali Engin, Cevat Durak ve Adnan Alabay'dan destek

CHP İzmir İl Eski Başkanı Ali Engin, Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak ve CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Adnan Alabay, Levent Güçlü’ye adaylık açıklamasında destek verdiler. Güçlü, görev süresi boyunca halkla omuz omuza olduklarını ve her zaman halkın yanında durduklarını belirterek, "Sokakta, meydanda, mitingde, özgürlük ve demokrasi nöbetinde her zaman halkımızla omuz omuza olduk." dedi.

Güçlü'den çözüm vurgusu

Levent Güçlü, ekonomik sorunlardan kadın ve gençlik politikalarına kadar pek çok konuda eleştirilerde bulundu. “Emekliler en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Asgari ücretle milyonlar ay sonunu getiremiyor. Kadınlarımız şiddet ve cinayetlerin hedefi haline gelmiş durumda. Hayvanlar katlediliyor, doğa rant uğruna yok ediliyor.” diyerek, halkın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

"Bizim savaşımız bir makam savaşı değil, memleket savaşıdır"

Güçlü, açıklamasına şu sözlerle devam etti: