İSTANBUL (AA) - Premium otomobil üreticisi Lexus, tamamen elektrikli yeni D/E-SUV modeli RZ 450e'yi Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen platformun getirdiği tüm avantajlardan yararlanarak etkileyici bir SUV ortaya çıkardı. "Lexus Sürüş İmzası", RZ modelinde elektrikli araç platformlarına taşındı ve markanın sürüş deneyimi, yüksek performans ve kaliteyle bir araya getirildi.

Markanın baştan aşağıya elektrikli olarak tasarlanan ilk aracı RZ 450e, "exclusive" donanım seviyesi ve 3 milyon 950 bin TL fiyatla Türkiye'de müşterilerin beğenisine sunuldu.

Lexus'un yüzde 100 elektrikli modeli RZ, markanın elektrifikasyon deneyiminden yararlanarak verimliliğini ve performansını yansıtıyor. RZ 450e, 71,4 kilovatt (kW) çıkışa sahip bir lityum iyon batarya ile donatıldı. Kabinin altında platformun bir parçası olarak konumlandırılan batarya, aracın ağırlık merkezinin de aşağıya çekilmesini sağlıyor. Lexus'un batarya yönetim teknolojilerindeki deneyimi sayesinde RZ'nin bataryası, 10 yıllık kullanımın ardından kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasını koruyabiliyor.



- 30 dakikada yüzde 80 şarj

Lexus RZ 450e, tek şarjla ortalama 400 kilometrelik bir sürüş menzili sunarken, DC hızlı şarj sistemi ile yüzde 80 kapasiteye yaklaşık 30 dakikada şarj ile ulaşabiliyor. Optimize edilmiş araç ağırlığı, batarya gücü ve performans gibi temel faktörlere odaklanılması sayesinde RZ'nin 100 kilometrede 16,8 kWh enerji tüketimi elde edilmesi sağlanıyor.

Lexus, tam elektrikli modelinde, heyecan verici ve sezgisel sürüş deneyiminden ödün vermedi. RZ'nin elektrik motorları önde 150 kW ve arkada 80 kW olmak üzere kombine şekilde 230 kW (313 HP) güç üretiyor. Ön ve arkaya konumlandırılan motorlarla "DIRECT4 Akıllı Dört Çeker Sistemi"ne sahip RZ, dört tekerlek arasında güç dağılımını otomatik olarak kesintisiz bir şekilde gerçekleştiriyor.



- Dinamik ve etkileyici hatlar

Lexus, yeni RZ modelinde tam elektrikli araçların getirdiği tasarım özgürlüğünü kullanarak konvansiyonel araçlardan farklı görünen bir model ortaya çıkardı. Aracın dinamik performansını yansıtacak tasarımıyla RZ'nin ön bölümü, tam elektrikli bir araç olduğunu vurgulayacak şekilde yapıldı. İçten yanmalı motor olmamasıyla kaput daha alçak konumlandırılırken, daha az hava girişine yer verildi. Lexus modellerinin karakteristik bir özelliği olan "spindle" ön panjur, RZ modeli ile evrimleşerek üç boyutlu olarak aracın tüm gövdesine uygulandı. 2,850 milimetrelik (mm) uzun aks aralığı da, düşük ağırlık merkezinin ve ağırlık dengesinin vurgulanmasını sağladı. 4,805 mm uzunluğa sahip RZ'nin genişliği 1,895 mm ve yüksekliği 1,635 mm oldu.

RZ'nin tam elektrikli karakteri, arka tasarımda da yüksek teknolojiye sahip görünümle desteklendi. Bölünmüş arka spoyler aracın geniş duruşuna gönderme yaparken, RZ'nin dengeli performansına da katkı sağladı. Aracın genişliği boyunca uzanan şerit ışıklandırma da, yeni Lexus tasarımının ayırt edici bir özelliği olarak öne çıktı.

RZ’nin kabini ise "Tazuna" konseptinin evrimleşmesiyle oluşturuldu. Böylece sürüş pozisyonu, göstergeler, kontroller ve multimedya sistemi hassasiyetle yerleştirildi. Adını binicinin atın dizginlerini küçük hareketlerle kontrol etmesi anlamına gelen Japonca bir kelimeden alan Tazuna kokpit, sürücü ile araç arasında sezgisel bir iletişim kurulmasını sağlıyor.

Üst düzey teknolojilerle donatılan RZ 450e modelinde 13 hoparlörlü "Mark Levinson Premium Ses Sistemi", 14 inç dokunmatik multimedya ekranı, 7 inç renkli çoklu bilgi ekranı, yüksek çözünürlüklü dijital hız göstergesi, panoramik görüş ekranı, ön cama yansıyan renkli gösterge ekranı, kablosuz şarj ünitesi, sesli asistan ve premium navigasyon standart olarak sunuluyor. Konfor özellikleri arasında ise 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı/havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, "nanoe" teknolojili elektronik klima ve karartılabilir panoramik cam tavan standart olarak bulunuyor.