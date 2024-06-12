İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş geçtiğimiz gün Kartepe Hipodromunda ilk kez düzenlenen Leyla Atakan Koşusunu kazanan atın sahibi Orhan Tanatar’ın adına Sertaç Kılıç’a kupasını takdim ettiKOCAELİ (İGFA) - 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı seçilerek ülkemizde doğrudan halkın oylarıyla göreve gelen ilk kadın Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan adına ilk kez düzenlenen koşuda kazanan Orhan Tanatar’ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu jokey Mehmet Kaya idaresindeki Magic Flute oldu. Magic Flute için bitiriş derecesi 1.26.94 olarak kayıtlara geçti.

Kartepe Hipodromu’nda gerçekleşen ve 3 yaş üzeri dişi İngiliz atlara mahsus yarış 12 kısrağın katılımıyla 1400 metre kum pistte yapıldı. Koşuda ikincilik Elegie isimli safkanın olurken, Lady Miram üçüncü, Commitment dördüncü, Orquidea Blanca da beşinci sırada yer aldı.

Yarışın ardından düzenlenen törende İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, kazanan atın sahibi adına Sertaç Kılıç’a kupasını takdim etti.

Törene Türkiye Jokey Kulübü Genel Saymanı Adil Mert Kaya ve Denetim Kurulu Üyesi İlyas İlbey, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ile davetliler de katıldı.