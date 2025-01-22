Leyla: Hayat, Aşk, Adalet dizisinin 19. bölüm fragmanı, final yapacağına dair soruları gündeme getirdi. Leyla ve Civan’ın evlenmesiyle birlikte, dizinin akıbetine dair merak edilenler arttı. Ancak yapımcılar, final hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Leyla dizisinin bugün yeni bölümü yayında!

Dizi, 22 Ocak’taki yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Bu bölümde Leyla'nın intikam planları ve aşk hikayesindeki gelişmeler dikkatle takip edilecek.

Leyla, intikam planlarının merkezine otururken, Nur Ela Karaca’nın kimliğini çözmeye çalıştı. Leyla'nın geçmişiyle yüzleşmesi ve Hilmi’nin küçük kızıyla olan karşılaşması olayları iyice karıştırdı.