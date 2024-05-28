Lezita, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen Ege’nin İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında bölgenin en büyük 6’ncı firması oldu. Ege’nin 100 büyük sanayi kuruluşu araştırması ‘’’2023 yılı üretimden satışlar’’ kriterine göre yapıldı. Sonuçlar, İzQ İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla açıklandı. Lezita geçen yıl listede 8’inci sırada yer almıştı.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Lezita’nın çalışmada ilk 10’daki yerini koruduğuna dikkat çekti. Ergül, “Türkiye ekonomisine yön veren dev şirketler arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Lezita olarak kesintisiz olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Global bir gıda markası olma vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu. Lezita, geçtiğimiz yıl net satışlarda %60 büyüme kaydetti. 2006 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyerek sektöründe en çok tercih edilen ve sevilen markalardan biri haline gelen Lezita, kendi sektöründe ilk 5 marka arasında yer alıyor.