Geçtiğimiz yıl 90’ıncı sırada yer alan Lezita, 2023 sonuçlarına göre 12 sıra birden yükselerek 78’inci sıraya yerleşti. Lezita’nın bu başarısında, uluslararası gıda markası olma vizyonuyla gerçekleştirdiği yatırımlar ve ihracat faaliyetleri büyük rol oynadı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, şirketin İSO 500’deki istikrarlı yükselişini gurur verici bulduğunu belirterek, “Üretimimizin yüzde 18’ini yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Kaliteli, sağlıklı ve yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunuyoruz. Uluslararası gıda güvenliği standartlarındaki üretimimizle halkımızın iyi gıdaya ulaşımının güvencesiyiz” dedi.

Lezita, Abalıoğlu Grubu’nun kurucusu rahmetli Orhan Abalıoğlu’nun gıda sektöründe yatırım yapma vizyonuyla 2006 yılında kuruldu. Şirket, “Hayatın Lezzeti” mottosuyla hayatın renklerini ürünlerine taşımayı amaçlıyor ve sektöründe ilk 3 marka arasında yer alıyor. Son üç yılda yaklaşık 100 milyon euro’luk yatırım gerçekleştiren Lezita, 2023 yılında da yatırım ve büyüme hedeflerine hız kesmeden devam ediyor.

Lezita’nın başarısının ardında, yenilikçi üretim teknikleri ve uluslararası pazarlara açılma stratejileri yatıyor. Şirket, hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeyi sürdürüyor. Ergül, “Lezita olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.