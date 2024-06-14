Lezita, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2023” araştırmasında önemli bir başarıya imza attı. "Piliç Eti" sektöründe 2’nci sırada, "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller" kategorisinde ise 7’nci sırada yer alan Lezita, bu başarıyı farklı damak tatları, kültürler ve tüketici alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirdi.

İhracat pazarında iddialı hedefler

Lezita, ihracat faaliyetlerini yaklaşık 70 ülkeye genişleterek, 2024 yılında daha da büyümeyi hedefliyor. Şirket, üretiminin yüzde 18'ini ihraç ederek Amerika Kıtası, Afrika, Asya ve Avrupa'daki pazarlarda güçlü bir varlık gösteriyor. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ihracatın ülke ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Ergül, “Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında yer almanın gururuyla daha iddialı hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

İhracatın şampiyonları ödül töreni

Lezita'nın başarısı, TİM Olağan Genel Kurulu’nun yapıldığı “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni”nde de taçlandırıldı. Ergül, ödülle ilgili olarak, "Ülkemizin ihracatına, ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvelerini görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.