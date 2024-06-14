İZMİR (AA) - Lezita, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2023" araştırmasında "piliç eti" sektöründe ikinci, "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller" kategorisinde yedinci sırada yer aldı.

Lezita'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük ihracatçılarına ödüllerinin, TİM Olağan Genel Kurulu'nun da yapıldığı "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde verildiği belirtildi.

İhracat faaliyetlerini ülkelerin farklı damak tatları, kültürleri ile tüketici alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak yürüten Lezita'nın "piliç eti" sektöründe ilkinci sırada yer aldığı, "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller" kategorisinde de yedinci olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, ülkenin ihracatına, ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmak için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirterek "Bu çalışmalarımızın meyvelerini verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer almanın verdiği gururla daha iddialı hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

