21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen eğitimde, Bornova Belediyesi'nin alanlarında uzman eğitmenleri, Mutfak Atölyesi kursiyerlerine mantı yapımının inceliklerini anlattı.

Mantı yapmanın tüm püf noktaları eğitimde

Eğitimde, hamurun hazırlanacağı unun seçiminden yoğurma ve açmaya, içinin hazırlanmasından kaynatılmasına ve sosunun hazırlanmasına kadar mantıyla ilgili tüm detaylar ele alındı. Katılımcılar, uzman eğitmenlerin rehberliğinde geleneksel mantı yapımını adım adım öğrendi.

"Geleneksel değerlerimizi koruyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sadece yemekte değil tüm alanlarda yüzyıllar içinde oluşmuş değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Mutfaktan sanatlarına spora, resimden müziğe hayatın her alanında verdiğimiz eğitimlerle Bornovalıların yaşamlarına dokunmayı, güzellik katmayı hedefliyoruz. Benzer atölyelerle geleneksel değerlerimiz olan bu yemeklerimizi gelecek kuşaklara doğru biçimde aktaracağız" dedi.