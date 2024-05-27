İzmir mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri daha gün yüzüne çıkıyor: Zeytinyağlı enginar! Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu tarif, sofralara keyifli bir lezzet sunuyor.
Malzemeler:
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6 adet enginar
- 1 büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 havuç
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1 limon suyu
- Tuz
- Şeker
- Yarım demet maydanoz
Yapılışı:
- Enginarların dış yapraklarını temizleyin ve sap kısmını kesin. Ardından limonlu su dolu bir kapta bekletin.
- Soğanı ince doğrayın, havuçları yuvarlak dilimler halinde kesin ve sarımsakları ezin.
- Bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Üzerine havuçları ve sarımsakları ilave edin, birkaç dakika daha kavurun.
- Enginarları süzüp tencereye ekleyin, üzerine tuz ve şeker serpin.
- Üzerini örtecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin.
- Pişen enginarları servis tabağına alın, üzerine doğranmış maydanoz serpip servis yapın.
Bu leziz tarif, İzmir mutfağının eşsiz tatlarından biri olarak sofraları süslüyor.
Editör: Sedef Didem Ezme