İzmir mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri daha gün yüzüne çıkıyor: Zeytinyağlı enginar! Hem sağlıklı hem de doyurucu olan bu tarif, sofralara keyifli bir lezzet sunuyor.

Malzemeler:

6 adet enginar

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

2 havuç

1 su bardağı zeytinyağı

1 limon suyu

Tuz

Şeker

Yarım demet maydanoz

Yapılışı:

Enginarların dış yapraklarını temizleyin ve sap kısmını kesin. Ardından limonlu su dolu bir kapta bekletin. Soğanı ince doğrayın, havuçları yuvarlak dilimler halinde kesin ve sarımsakları ezin. Bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Üzerine havuçları ve sarımsakları ilave edin, birkaç dakika daha kavurun. Enginarları süzüp tencereye ekleyin, üzerine tuz ve şeker serpin. Üzerini örtecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Pişen enginarları servis tabağına alın, üzerine doğranmış maydanoz serpip servis yapın.

Bu leziz tarif, İzmir mutfağının eşsiz tatlarından biri olarak sofraları süslüyor.