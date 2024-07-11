İSTANBUL (AA) - LG Türkiye'nin Petrol Ofisi Grubu işbirliği ile düzenlediği kampanya kapsamında, seçili LG OLED TV ve QNED TV modellerinden satın alan müşteriler, Petrol Ofisi'nden 35 bin liraya varan yakıt puan kazanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Türkiye, müşterilerinin bütçesine katkı sağlayacak yeni bir kampanya başlattı.

Petrol Ofisi Grubu işbirliği ile düzenlenen kampanya kapsamında seçili LG OLED ve QNED TV modellerinden satın alan tüketicilere, Petrol Ofisi'nden 35 bin liraya varan yakıt puan hediye ediliyor.



- LG OLED, pazarının lideri

Bağımsız pazar araştırma şirketi Omdia'nın açıkladığı verilere göre, LG OLED, kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı renklerle TV deneyimi sunuyor. LG OLED, üstün özellikleri ile sinemaseverlerden sporseverlere, hızlı oyunculardan tasarım tutkunlarına kadar beklentileri en üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlandı.

LG QNED TV'ler ise gelişmiş yapay zeka destekli işleme teknolojileri, kapsamlı kişiselleştirme özellikleri ve sofistike tasarıma sahip, geniş ekran seçenekleri sunuyor. "Gelişmiş AI Görüntü" özelliği, derin öğrenmeye dayalı en üst düzey görüntü kalitesi sağlıyor. Bu çok yönlü özellik, bir sahnedeki yüzleri, nesneleri ve arka planları ayırt ederken, dokuyu ve ince ayrıntıları zenginleştirerek görüntüleri tam gerçekçilikle gösteriyor.











