Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler sonuçları öğrenmek için yoğun bir şekilde MEB'in sonuç sorgulama ekranını ziyaret ediyor.

LGS sonuçları nereden öğrenilir?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sorgulama ekranı olan "sonuc.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. Ayrıca, tercih sürecinde ailelere yardımcı olmak amacıyla bu yıl ilk kez "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" da hazırlandı. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından e-okul.meb.gov.tr üzerinden veya okullar aracılığıyla yapılabilecek ve onaylanacaktır.

Sınav puanları nasıl hesaplanıyor?

Merkezi sınava katılan öğrencilerin puanları, doğru ve yanlış cevap sayıları dikkate alınarak tek puan türünde hesaplanmaktadır. Ham puan, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Her testin ortalaması ve standart sapması kullanılarak, öğrencilerin standart puanları belirlenir. Yabancı Dil ve Din Kültürü derslerinden muaf olan öğrenciler için özel puan hesaplama yöntemleri uygulanır.

Taban puanlar ve yüzdelik Dilimler

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler, tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde açıklanacaktır. Adaylar, geçen yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapabilirler.