28 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden tercihlerini tamamlayan LGS 2024 adaylarının merakla beklediği sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.
LGS Tercih Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
LGS 2024 tercih sonuçları, MEB’in resmi web sitesi olan meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr adresleri üzerinden erişime açıldı. Adaylar, TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçlarını sorgulayabilirler.
Adım adım sorgulama rehberi
-
sonuc.meb.gov.tr adresine gidin.
-
TC kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi (gün, ay, yıl) girin.
- "Sorgula" butonuna tıklayın ve sonuçlarınızı görüntüleyin.
LGS MEB lise tercih ve yerleştirme takvimi
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme ve nakil süreci şu şekilde ilerleyecek:
- 22 Temmuz 2024: Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
- 22-26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
- 29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
- 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
- 5 Ağustos 2024: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
Sonuçların açıklanması ve sonraki adımlar
LGS 2024 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştirme sonuçlarını inceleyip, yerleştikleri okulları öğrenebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları için belirlenen tarihlerde başvurularını yaparak, istedikleri okullara geçiş yapma şansına sahip olacaklar.