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LGS 2024 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştirme sonuçlarını inceleyip, yerleştikleri okulları öğrenebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil başvuruları için belirlenen tarihlerde başvurularını yaparak, istedikleri okullara geçiş yapma şansına sahip olacaklar.

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleştirme ve nakil süreci şu şekilde ilerleyecek:

TC kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi (gün, ay, yıl) girin.

LGS 2024 tercih sonuçları, MEB’in resmi web sitesi olan meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr adresleri üzerinden erişime açıldı. Adaylar, TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçlarını sorgulayabilirler.

28 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında e-Okul üzerinden tercih lerini tamamlayan LGS 2024 adaylarının merakla beklediği sonuç lar, Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından açıklandı .

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