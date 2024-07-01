TOKAT (AA) - Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Tokatlı Cemre Nur Özdemir, başarısını istikrar ve uyulabilir bir program yapmak sayesinde kazandığını belirtti.

Erbaa Mevlana Ortaokulu öğrencisi Özdemir, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterdi.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Özdemir ve ailesini ziyaret ederek, genci başarısından dolayı tebrik etti.

Öğretmen Eşref ve Aysun Özdemir çiftinin çocukları Özdemir, herkesin çalışma programı ve izlediği yolun farklı olduğunu söyledi.

Kendisinin de başka insanların ve öğretmenlerinin fikrini alarak kendi yolunu belirlediğini anlatan Özdemir, "Kendim bir program oluşturup onun çerçevesinde ilerledim. Bence en önemli şey istikrar zaten, uyulabilir bir program yapmak, bunu her gün uygulayabilmek. Başarının anahtarı olarak ben bunu gördüm. Sürekli çalışabilmek, az da olsa çok da olsa belli bir düzende gidilebilmesi olarak düşündüm. Bundan sonraki hedeflerim olarak da başarıyı aynı şekilde devam ettirmek istiyorum. Bunun için ailemle bir yer araştıracağız." dedi.

Karagöl ise Erbaa'dan geçen yıl da bir başka çocuklarının tam puan aldığını belirterek, "Bu sene de Cemre kardeşimiz birinci oldu. Bu açıdan, bunun devamını görmekten mutluyuz. Cemre'nin başarısından dolayı da ayrıca mutluyuz. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah güzel bir meslekle bunu taçlandıracak diye ümit ediyoruz. Ailesi, öğretmenleri, okulu ve idarecileri adına kendisine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Karagöl, Özdemir'e cep telefonu hediye etti.



